Подорожание продуктов в Харькове уже ощутили местные жители, постоянно покупающие базовые составляющие для ежедневного рациона.

Подорожание продуктов в Харькове было зафиксировано в нескольких группах товаров, сообщает Politeka

О подорожании продуктов в Харькове свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Так, средняя цена курятины «Наша рябая» голень в январе 2026 года составила 115 гривен за килограмм, что на 0,91% больше, чем в декабре прошлого года. В частности, у Metro курятина стоила 115 гривен за килограмм, у Auchan – 132,15 гривен, а у Metro – 109,43 гривен.

Не менее существенно поднялся в цене твердый сыр «Комо», традиционный 50%. Средняя стоимость в январе составила 566,67 гривны за килограмм. В разных супермаркетах цены колебались от 519 гривен у Auchan до 599 гривен у Novus.

Добавим, что в декабре средний ценник составил 527 гривен, что означает значительное подорожание продуктов в Харькове в первом месяце нового года.

Консервированная кукуруза Верес в банках по 340 граммов также выросла: средняя цена в январе 2026 года составила 56,42 гривны, тогда как в декабре она составляла 54,09 гривны. Дешевле всего ее предлагали в Novus – 44,99 гривны, а дороже всего в Megamarket – 68,40 гривны.

Основные причины повышения стоимости продовольственных товаров в регионе эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, война повлекла за собой сокращение производства: боевые действия уменьшили поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на цены на мясо и яйца.

Во-вторых, логистические трудности повышают стоимость транспортировки, а перебои с электроснабжением заставляют производителей пользоваться дорогостоящими генераторами.

