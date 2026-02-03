Подорожчання продуктів у Харкові вже відчули місцеві мешканці, які постійно купують базові складові для щоденного раціону.

Подорожчання продуктів у Харкові зафіксували у кількох групах товарів, повідомляє Politeka

Про подорожчання продуктів у Харкові свідчать дані, оприлюднені на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Так, середня ціна курятини «Наша ряба» гомілка у січні 2026 року становила 115 гривень за кілограм, що на 0,91% більше, ніж у грудні минулого року. Зокрема, у Metro курятина коштувала 115 гривень за кілограм, у Auchan - 132,15 гривень, а у Metro - 109,43 гривень.

Не менш суттєво піднявся у ціні твердий сир «Комо» традиційний 50%. Середня вартість у січні склала 566,67 гривень за кілограм. У різних супермаркетах ціни коливалися від 519 гривень в Auchan до 599 гривень у Novus.

Додамо, що у грудні середній цінник був 527 гривень, що означає значне подорожчання продуктів у Харкові в першому місяці нового року.

Консервована кукурудза «Верес» у банках по 340 грамів також виросла: середня ціна в січні 2026 року склала 56,42 гривні, тоді як у грудні вона становила 54,09 гривні. Найдешевше її пропонували в Novus - 44,99 гривні, а найдорожче в Megamarket - 68,40 гривні.

Основні причини підняття вартості продовольчих товарів у регіоні експерти пояснюють кількома факторами. По-перше, війна спричинила скорочення виробництва: бойові дії зменшили поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на ціни на м’ясо та яйця.

По-друге, логістичні труднощі підвищують вартість транспортування, а перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися дорогими генераторами.

