Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области организуется через областные службы, которые круглосуточно консультируют переселенцев о размещении и дальнейшем сопровождении, сообщает Politeka.

По данным Полтавской областной военной администрации, в регионе постоянно работает контактный центр. Обратиться за помощью можно в любое время по бесплатному номеру 0800502230.

Операторы предоставляют разъяснения о вариантах проживания, процедуре поселения, регистрации и других актуальных вопросах для внутренне перемещенных лиц.

Кроме основной линии, в регионе действуют дополнительные телефоны для консультаций по размещению. Обращение принимается по номерам 066 673 53 03, 050 692 74 31 и 066 656 87 27.

Для граждан, прибывших в Кременчуг и нуждающихся в размещении, работает отдельный контакт — 0 800 33 22 21. Через него можно узнать имеющиеся места и условия поселения.

Также информацию о доступных вариантах проживания публикуют на онлайн-платформе «Прихисток», где общины и частные владельцы предлагают жилье для временного проживания.

По прибытии в область переселенцам необходимо пройти обязательную регистрацию для получения соответствующей справки. Обращение принимают по месту фактического пребывания – в управлениях социальной защиты, органах местного самоуправления или центрах предоставления административных услуг.

Кроме того, заявление на взятие на учет можно подать онлайн через мобильное приложение портала «Дія». Для прибывших непосредственно в Полтаву предусмотрена регистрация в районных подразделениях социальной защиты.

В Полтавской ОВО отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в пределах имеющихся ресурсов, а актуальные данные по размещению рекомендуют уточнять непосредственно перед приездом.

