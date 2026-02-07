Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається у межах наявних ресурсів.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області організовується через обласні служби, які цілодобово консультують переселенців щодо розміщення та подальшого супроводу, повідомляє Politeka.

За даними Полтавської обласної військової адміністрації, в регіоні постійно працює контактний центр. Звернутися по допомогу можна у будь-який час за безкоштовним номером 0 800 502 230.

Оператори надають роз’яснення щодо варіантів проживання, процедури поселення, реєстрації та інших актуальних питань для внутрішньо переміщених осіб.

Окрім основної лінії, у регіоні діють додаткові телефони для консультацій з питань розміщення. Звернення приймають за номерами 066 673 53 03, 050 692 74 31 та 066 656 87 27.

Для громадян, які прибули до Кременчука та потребують розміщення, працює окремий контакт — 0 800 33 22 21. Через нього можна дізнатися про наявні місця та умови поселення.

Також інформацію про доступні варіанти проживання публікують на онлайн-платформі «Прихисток», де громади та приватні власники пропонують помешкання для тимчасового проживання.

Після прибуття до області переселенцям необхідно пройти обов’язкову реєстрацію для отримання відповідної довідки. Звернення приймають за місцем фактичного перебування — в управліннях соціального захисту, органах місцевого самоврядування або центрах надання адміністративних послуг.

Крім того, заяву на взяття на облік дозволено подати онлайн через мобільний застосунок порталу «Дія». Для тих, хто прибув безпосередньо до Полтави, передбачена реєстрація у районних підрозділах соціального захисту.

У Полтавській ОВА наголошують, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається у межах наявних ресурсів, а актуальні дані щодо розміщення рекомендують уточнювати безпосередньо перед приїздом.

