Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Харькове включает вакансии с гибким графиком и умеренной нагрузкой, передает Politeka.

Информация обнародована на платформе work.ua.

Объявления ориентированы на людей постарше, стремящихся сохранять активность и иметь дополнительный заработок. Большинство предложений не требуют интенсивного физического труда и предусматривают официальное оформление.

Среди актуальных вариантов – должность водителя в Восточном региональном центре страхового фонда документации. Оплата составляет 10000 гривен. Обязанности включают в себя управление служебным автомобилем CHERY ELARA, перевозку сотрудников и документации в пределах города, а также непродолжительные поездки в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. От кандидатов ждут стаж управления не менее пяти лет, внимательность и готовность работать по ненормированному графику.

Еще одно предложение – грузчик на кондитерское предприятие «Полюс ЛТД». Пятидневная неделя с 8:00 до 17:00 объединяется с оплатой 18 500 гривен. Обязанности предусматривают погрузку, разгрузку и комплектацию продукции. Предыдущий опыт не обязателен.

Также доступна работа для пенсионеров в Харькове в производственном секторе. ФЛП Михайлюк М.В., специализирующийся на изготовлении оборудования для пищевой промышленности, приглашает слесаря-механосборщика. Заработок колеблется от 20000 до 25000 гривен. Рабочий день длится с 8:00 до 18:00, предусмотрено официальное трудоустройство. Среди требований — минимум год практики, внимательность к деталям и умение работать с технической документацией.

Специалисты отмечают, что такие вакансии позволяют людям пенсионного возраста поддерживать финансовую стабильность, оставаться вовлеченными в жизнь общества и сохранять профессиональные навыки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.