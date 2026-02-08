Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює вакансії з гнучким графіком і помірним навантаженням, передає Politeka.

Інформацію оприлюднено на платформі work.ua.

Оголошення орієнтовані на людей старшого віку, які прагнуть зберігати активність і мати додатковий заробіток. Більшість пропозицій не вимагає інтенсивної фізичної праці та передбачає офіційне оформлення.

Серед актуальних варіантів — посада водія у Східному регіональному центрі страхового фонду документації. Оплата становить 10 000 гривень. Обов’язки включають керування службовим автомобілем CHERY ELARA, перевезення співробітників і документації в межах міста, а також нетривалі поїздки до Полтавської, Сумської й Харківської областей. Від кандидатів очікують стаж керування не менше п’яти років, уважність і готовність працювати за ненормованим графіком.

Ще одна пропозиція — вантажник на кондитерське підприємство «Полюс ЛТД». П’ятиденний тиждень із 8:00 до 17:00 поєднується з оплатою 18 500 гривень. Обов’язки передбачають навантаження, розвантаження та комплектацію продукції. Попередній досвід не є обов’язковим.

Також доступна робота для пенсіонерів у Харкові у виробничому секторі. ФОП Михайлюк М.В., який спеціалізується на виготовленні обладнання для харчової промисловості, запрошує слюсаря-механоскладальника. Заробіток коливається від 20 000 до 25 000 гривень. Робочий день триває з 8:00 до 18:00, передбачене офіційне працевлаштування. Серед вимог — щонайменше рік практики, уважність до деталей і вміння працювати з технічною документацією.

Фахівці зазначають, що такі вакансії дозволяють людям пенсійного віку підтримувати фінансову стабільність, залишатися залученими до життя громади та зберігати професійні навички.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.