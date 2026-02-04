Запланированы плановые графики отключения света в Чернигове из-за проведения работ на городских электросетях 5 февраля.

Графики отключения света в Чернигове вводятся из-за масштабных работ, которые будут проводить энергетики 5 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

С 9 до 17 часов будут действовать дополнительные отключения в некоторых домах, которые находятся на следующих улицах:

1-й Глухивськый, 2-й Глухивськый, Алексеева, Батюка, Васыля Будныка, Высока, Володымыра Неговського, Геологмчна, Гетьмана Полуботка, Глухмвська, Городнянська, Дмытра Самоквасова, Добровольцмв, Елецька, Земська, Инструментальна, Ковпака, Комка, Корюкивська, Коцюбынського, Красносильського, Кукушанка, Леонида Каденюка, Льотна, Льотный, Мыру, Мыхалевыча, Молчанова, Нафтовыкыв, Олександра Довженка, Олександра Тыщынського, Партызанськый, Пласту, Полуботка, Прывитна, Проризна, Пятныцька, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнивськый, Сонячна-Подусивка, Спортывна, Старопосадська, Старострыженська, Стрилецька, Теробороны, Тыха, Федора Уманця, Ягидна.



С 9:30 до 15:30 будут продолжаться обесточения. В частности, в Чернигове будут выключать электричество в части домов по улице Ушынського.

С 10 до 16 часов будут действовать дополнительные графики отключения света. Они касаются части домов по адресу Дачное товариство «Лелека».

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

