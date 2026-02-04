Заплановано планові графіки відключення світла у Чернігові через проведення робіт на міських електромережах 5 лютого.

Графіки відключення світла у Чернігові вводять через масштабні роботи, що будуть проводити енергетики 5 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

Заплановано планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах 5 лютого. Знеструмлення стосуватиметься окремих районів і вулиць міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З 9 до 17 години будуть діяти додаткові вимкнення в деяких будинках, що знаходяться на наступних вулицях:

1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Алєксєєва, Батюка, Василя Будника, Висока, Володимира Неговського, Геологічна, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Дмитра Самоквасова, Добровольців, Єлецька, Земська, Інструментальна, Ковпака, Комка, Корюківська, Коцюбинського, Красносільського, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Льотна, Льотний, Миру, Михалевича, Молчанова, Нафтовиків, Олександра Довженка, Олександра Тищинського, Партизанський, Пласту, Полуботка, Привітна, Прорізна, П’ятницька, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садова, Седнівський, Сонячна-Подусівка, Спортивна, Старопосадська, Старостриженська, Стрілецька, Тероборони, Тиха, Федора Уманця, Ягідна.

З 9:30 до 15:30 також триватимуть знеструмлення. Зокрема, в Чернігові вимикатимуть електрику в частині будинків на вулиці Ушинського.

З 10 до 16 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються частини будинків за адресою Дачне товариство «Лелека».

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

