Графики отключения света в Кировоградской области на 5 февраля будут продолжаться из-за дополнительных работ, проводимых энергетикой, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Украинцев предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 5 февраля.

Из-за плановых работ в пределах Олександривськой общины будут выключать электричество. Это касается следующих частей домов в населенных пунктах:

Олександривка:

С 09:00 до 13:00 часов – улицы: Пищана, Тясмынська, Тясмынськый пер., Холодноярская.

С 11:00 до 14:00 часов – улицы: Каменская, Тясминская, Холодноярская.

С 13:00 до 17:00 часов – улицы: Евгения Коновальца, Каменская, Каменский пер., Тясминская.

Красносилля:

С 10:00 до 16:00 часов – улицы: Велыка, Нижча, Нова.

Выщи Верещакы:

С 10:00 до 16:00 часов – улицы: Мыру, Молодижна, Перемогы пер., Перемогы, Хуторська, Шевченко, Шкильна.

В Кропивницком районе также продлятся плановые ремонтные работы. Поэтому электричество будут выключать с 9 до 17 часов. Ограничения коснутся части домов в следующих населенных пунктах:

Федоривка: улицы Шпаченка; Железняка.

Бережынка: улицы Центральна; Молодижна.

Пидгайцы: улицы Вышнева; Вышневый пер.; Схидна.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

