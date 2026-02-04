Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 5 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 лютого триватимуть через додаткові роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області, що будуть діяти 5 лютого.

Через планові роботи в межах Олександрівській громаді вимикатимуть електрику. Це стосується наступних частини будинків у населених пунктах:

Олександрівка:

З 09:00 до 13:00 години - вулиці: Піщана, Тясминська, Тясминський пров., Холодноярська.

З 11:00 до 14:00 години - вулиці: Кам'янська, Тясминська, Холодноярська.

З 13:00 до 17:00 години - вулиці: Євгена Коновальця, Кам'янська, Кам'янський пров., Тясминська.

Красносілля:

З 10:00 до 16:00 години - вулиці: Велика, Нижча, Нова.

Вищі Верещаки:

З 10:00 до 16:00 години - вулиці: Миру, Молодіжна, Перемоги пров., Перемоги, Хутірська, Шевченка, Шкільна.

В Кропивницькому районі також триватимуть планові ремонтні роботи. Через це електрику вимикатимуть з 9 до 17 години. Обмеження зачеплять частину будинків в наступних населених пунктах:

Федорівка: вулиці Шпаченка; Желєзняка.

Бережинка: вулиці Центральна; Молодіжна.

Підгайці: вулиці Вишнева; Вишневий пров.; Східна.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: на яку проблему чекати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому: як зросли ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: чому виплати можуть не надійти.