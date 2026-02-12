Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области становится настоящим спасательным кругом для многих местных жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предлагают через платформу "Помогай", которая объединяет людей, готовых бесплатно предоставить временное убежище, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области доступно благодаря предложениям, размещенным на платформе "Помоги". Она предназначена для удобного и безопасного поиска временного убежища для переселенцев.

Сервис работает на безвозмездной основе и ориентирован на людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и нуждающихся в временном размещении.

Среди актуальных предложений бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области есть вариант в селе Бабаи. Речь идет о доме на улице Малинова, рассчитанном на трех человек и доступном на любой срок.

В доме есть две жилые комнаты и кухня, проведены газ и вода. В то же время санузел расположен на улице, ванная комната отсутствует, а ремонт дома не новый. Рядом находятся лес и озеро, есть большой земельный участок, погреб и сарай.

Еще одно предложение – квартира в самом облцентре. Это трехкомнатное жилище в хорошем состоянии со всеми необходимыми условиями проживания. Оно рассчитано на трех человек, возможно поселение женщин с детьми и домашними животными.

Также в облцентре доступна комната в двухкомнатной квартире на Салтовском шоссе. Дом предлагается одной женщине на любой срок.

Владелец отмечает, что комната предоставляется без оплаты при помощи бабушки, проживающей в другой комнате и не лежащей. Подробности о проживании предлагается обсуждать по телефону.

