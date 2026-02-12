Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох місцевих жителів.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області пропонують через платформу "Допомагай", яка обʼєднує людей, готових безоплатно надати тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області доступне завдяки пропозиціям, розміщеним на платформі "Допомагай". Вона створена для зручного та безпечного пошуку тимчасового прихистку для переселенців.

Сервіс працює на безоплатній основі та орієнтований на людей, які були змушені залишити свої домівки через війну й потребують тимчасового розміщення.

Серед актуальних пропозицій безкоштовного житла для ВПО у Харківській області є варіант у селі Бабаї. Йдеться про будинок на вулиці Малинова, розрахований на трьох осіб і доступний на будь-який термін.

У помешканні є дві житлові кімнати та кухня, проведені газ і вода. Водночас санвузол розташований на вулиці, ванна кімната відсутня, а ремонт у будинку не новий. Поруч знаходяться ліс і озеро, є велика земельна ділянка, погріб та сарай.

Ще одна пропозиція - квартира в самому облцентрі. Це трикімнатне помешкання в хорошому стані з усіма необхідними умовами для проживання. Воно розраховане на трьох осіб, можливе поселення жінок із дітьми та домашніми тваринами.

Також в облцентрі доступна кімната в двокімнатній квартирі, що знаходиться на Салтівському шосе. Дім пропонується для однієї жінки на будь-який термін.

Власниця зазначає, що кімната надається без оплати за умови допомоги бабусі, яка проживає в іншій кімнаті та не є лежачою. Деталі щодо проживання пропонується обговорювати телефоном.

