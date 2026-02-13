Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области выплачивается благотворительной организацией "Каритас", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.
Речь идет о реализации проекта поддержки граждан, вынужденных покинуть собственные дома в связи с войной, и переехали в Полтавский регион. Воплощает соответствующий проект благотворительный фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением разноплановой соцпомощи населению, оказавшемуся в трудных жизненных ситуациях.
Присоединиться к программе помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области на покрытие расходов на аренду жилья могут исключительно уязвимые категории граждан из переселенцев с перемещением в принимающее общество в течение последних 30 дней. А именно:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелым заболеванием;
- одинокие лица старшего возраста (55+);
- домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей без поддержки родных;
- одинокие матери/родители/опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи, где есть три и более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины/матери с детьми младше трех лет.
Среди ограничений:
- домохозяйство до этого не получало подобной денежной помощи от других организаций/фондов;
- средний месячный доход на одного человека в семье не превышает 6318 грн.
При соответствии требованиям программы заявителям необходимо подготовить пакет документов для регистрации. В частности, нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины (оригинал) и идентификационный код;
- справка внутренне перемещенного лица, выданная не позднее 30 дней до подачи заявки;
- реквизиты банковского счета в формате IBAN;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;
- справки ОК-5 или ОК-7.
Дополнительную информацию о реализации проекта в конкретном регионе, а также условия участия можно получить по контактному телефону, указанному в сообщении организации.
