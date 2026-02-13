Долучитися до грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області на покриття витрат за оренду житла можуть виключно вразливі категорії.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області виплачується благодійною організацією "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

Йдеться про реалізацію проєкту підтримки громадян, які були змушені залишити власні оселі у зв'язку з війною, та переїхали у Полтавський регіон. Втілює відповідний проєкт благодійний фонд "Карітас Полтава", що займається наданням різнопланової соцдопомоги населенню, яке опинилося у важких життєвих ситуаціях.

Долучитися до програми допомоги для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області на покриття витрат за оренду житла можуть виключно вразливі категорії громадян з числа переселенців із переміщенням до приймаючої громади протягом останніх 30 днів. А саме:

особи з інвалідністю;

особи з важким захворюванням;

самотні особи старшого віку (55+);

домогосподарства, що складаються з одного/двох літніх людей без підтримки рідних;

одинокі матері/батьки/опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини, де є троє та більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років.

Серед обмежень:

домогосподарство до цього не отримувало подібної грошової допомоги від інших організацій/фондів;

середній місячний дохід на одну особу в родині не перевищує 6318 грн.

У разі відповідності вимогам програми заявникам необхідно підготувати пакет документів для реєстрації. Зокрема, потрібно мати:

паспорт громадянина України (оригінал) та ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не пізніше ніж 30 днів до подання заявки;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії;

довідку ОК-5 або ОК-7.

Додаткову інформацію про реалізацію проєкту в конкретному регіоні, а також умови участі, можна отримати за контактним телефоном, зазначеним в повідомленні організації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: кого з українців у 2026 році додали у список отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: кому нададуть дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: на що доводиться витрачати найбільше.