Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу обирати між різними рівнями відповідальності.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна у кількох сферах, де роботодавці пропонують стабільні умови та офіційне оформлення, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії регулярно з’являються на платформі work.ua, де зібрані пропозиції з різним графіком і навантаженням для людей старшого віку.

Зокрема, мережа автозаправних комплексів OKKO оголосила набір продавців-касирів. Місячна оплата становить близько 22 тисяч гривень. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, своєчасні виплати, щорічну відпустку тривалістю 24 дні та оплачувані лікарняні. Додатково передбачене медичне страхування, яке охоплює амбулаторне лікування, обстеження та планові огляди.

Ще одна пропозиція надійшла від сервісного центру побутової техніки «Молько». Підприємство шукає менеджера із доходом від 20 до 26 тисяч гривень. Серед завдань — прийом, видача й доставка обладнання, а також робота в обліковій системі 1С. П’ятиденний графік триває з 9:00 до 17:00, із чергуванням у суботу до 15:00. Новачкам забезпечують навчання та повністю облаштоване робоче місце.

Окремим напрямом залишається легка промисловість. ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху з оплатою 35–40 тисяч гривень. Обов’язки включають пошиття спецодягу, військової форми та текстильних виробів за готовими лекалами. Від кандидатів очікують уважність і практичні навички, співбесіди проходять на Північному шосе, 69.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу обирати між різними рівнями відповідальності й поєднувати зайнятість з особистими справами, зберігаючи активний ритм життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.