Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области способствует расширению доступа к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области стартовало в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Программа предусматривает финансирование профилактических медицинских обследований для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений психического состояния.

О запуске инициативы объявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и стремится обеспечить своевременную диагностику для граждан в возрасте от 40 лет.

Каждый участник получает персональное приглашение через приложение "Действие" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на «Дія.Картку» засчитывают 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на прохождение скрининговых процедур.

Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование будут проводить государственные, коммунальные и частные медицинские учреждения, отвечающие стандартам Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список заведений обнародуют в ближайшее время.

На реализацию программы в госбюджете 2026 заложено 10 миллиардов гривен. Координацию осуществляют Министерство здравоохранения, Министерство цифровой трансформации и НСЗУ, контролируя качество услуг и своевременное начисление средств.

Правительство отмечает, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области способствует расширению доступа к современной диагностике, своевременному выявлению рисков и поддержанию активного образа жизни. Пожилые люди призывают не откладывать визит в медицинские учреждения и воспользоваться государственной поддержкой.

Эксперты советуют подготовить документы заранее, ознакомиться с перечнем доступных процедур и планировать обследование, чтобы максимально эффективно воспользоваться возможностью помощи.

