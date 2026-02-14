Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області сприяє розширенню доступу до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області стартувала на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та порушень психічного стану.

Про запуск ініціативи оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона реалізується у межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і має на меті забезпечити своєчасну діагностику для громадян віком від 40 років.

Кожен учасник отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» зараховують 2000 гривень, які можна витратити виключно на проходження скринінгових процедур.

Для тих, хто не користується цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні установи, які відповідають стандартам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік закладів оприлюднять найближчим часом.

На реалізацію програми у держбюджеті 2026 року закладено 10 мільярдів гривень. Координацію здійснюють Міністерство охорони здоров’я, Міністерство цифрової трансформації та НСЗУ, контролюючи якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Уряд наголошує, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області сприяє розширенню доступу до сучасної діагностики, своєчасному виявленню ризиків та підтримці активного способу життя. Літніх людей закликають не відкладати візит до медичних закладів та скористатися державною підтримкою.

Експерти радять підготувати документи заздалегідь, ознайомитися з переліком доступних процедур і планувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися можливістю отримати допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.