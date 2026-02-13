У Полтавській області перерахували соціальні виплати, і доплати для пенсіонерів зростають через зміну мінімальної пенсії.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області автоматично перераховуються за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті ПФУ, з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні була підвищена, і це стало підставою для коригування доплат для пенсіонерів у Полтавській обоасті.

Це стосується тих, хто має страховий стаж понад встановлену законом норму. Жінки зі стажем понад 30 років та чоловіки з понад 35 років страхового стажу отримують більші надбавки, зокрема й особи з пільговим стажем за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив людині нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні у 2025 році, а чоловік з таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка зросла на 23,40 гривні для жінок та на 10,70 гривні для чоловіків. Важливо розуміти, що доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються автоматично без необхідності подання заяви.

Пенсійний фонд України проводить перерахунок самостійно, враховуючи актуальний страховий стаж та мінімальну пенсію.

Після припинення трудової діяльності новий розмір виплат застосовується вже з місяця, що настає після звільнення, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії та забезпечує своєчасне нарахування соціальної підтримки.

Крім того, у 2026 році відбулося оновлення базових соціальних стандартів та запланована щорічна індексація пенсій, що частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін.

