Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области позволяет своевременно выявлять заболевание.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области вводится с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на финансирование профилактических обследований для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений.

О старте программы объявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и обеспечивает пенсионеров от 40 лет возможностью проходить обследование за счет государства.

Каждый участник получает персональное приглашение через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на «Дія.Картку» и могут использоваться исключительно для прохождения скрининга.

Для людей, не пользующихся цифровыми сервисами, предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области позволяет своевременно выявлять заболевания, улучшает профилактику и поддерживает активный образ жизни старшего поколения.

На реализацию инициативы в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено 10 млрд. грн. Контроль качества услуг и своевременности начисления средств осуществляют Министерство здравоохранения, Минцифра, НСЗУ и партнеры.

Организаторы советуют записываться на заранее обследование, чтобы избежать очередей и комфортно пройти все необходимые процедуры.

