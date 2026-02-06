Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволяє своєчасно виявляти захворювання.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запроваджується з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на фінансування профілактичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень.

Про старт програми оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і забезпечує пенсіонерів віком від 40 років можливістю проходити обстеження за рахунок держави.

Кожен учасник отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження кошти у розмірі 2000 гривень зараховуються на «Дія.Картку» та можуть використовуватися виключно для проходження скринінгу.

Для людей, які не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводять державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області дозволяє своєчасно виявляти захворювання, покращує профілактику та підтримує активний спосіб життя старшого покоління.

На реалізацію ініціативи у 2026 році з державного бюджету передбачено 10 мільярдів гривень. Контроль за якістю послуг та своєчасністю нарахування коштів здійснюють Міністерство охорони здоров’я, Мінцифра, НСЗУ та партнери.

Організатори радять записуватися на обстеження заздалегідь, щоб уникнути черг і комфортно пройти всі необхідні процедури.

