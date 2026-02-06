Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в начале февраля 2026, передает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет сайт Минфина .

Наибольшее повышение цен затронуло гречку, мясо и твердый сыр, что влияет на средний бюджет домохозяйств.

Гречка (1 кг) в настоящее время стоит в среднем 48,37 грн., что на 0,53 грн больше, чем в начале января. Разброс цен в магазинах значителен: от 41,90 грн. у Auchan до 61,70 грн. в Megamarket. Такая разница объясняется сезонными колебаниями и условиями снабжения.

Твердый сыр «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) подорожал до 602,15 грн. В январе средняя цена колебалась от 509 до 581 грн, поэтому рост за месяц составил 85,02 грн. Дороже всего сыр продают в Megamarket — 637,50 грн., самое дешевое — в Metro, 566,80 грн.

Свинина шашлык (1 кг) также показала тенденцию повышения: средняя стоимость выросла с 299,04 до 301,35 грн., что на 12,50 грн больше. Самый дорогой продукт у Metro – 327,50 грн., самый дешевый – у Auchan, 279,90 грн.

Аналитики подчеркивают, что подорожание продуктов в Полтавской области связано с колебанием курса валют, транспортными издержками и изменением стоимости сырья. Сезонные факторы и ограниченное предложение некоторых товаров также повлияли на ценовые показатели.

Потребителям советуют внимательно сравнивать цены в разных сетях, воспользоваться акционными предложениями и планировать покупки заранее. В частности, товары долгосрочного хранения можно покупать большими объемами, чтобы зафиксировать более низкую цену и уменьшить расходы семейного бюджета.

