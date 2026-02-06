Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надає сайт Мінфін.

Найбільше підвищення цін торкнулося гречки, м’яса та твердого сиру, що впливає на середній бюджет домогосподарств.

Гречка (1 кг) нині коштує в середньому 48,37 грн., що на 0,53 грн більше, ніж на початку січня. Розкид цін у магазинах значний: від 41,90 грн. у Auchan до 61,70 грн. у Megamarket. Така різниця пояснюється сезонними коливаннями та умовами постачання.

Твердий сир «Звени Гора» голландський 45% (1 кг) подорожчав до 602,15 грн. У січні середня ціна коливалася від 509 до 581 грн., тому зростання за місяць склало 85,02 грн. Найдорожче сир продають у Megamarket — 637,50 грн., найдешевше — у Metro, 566,80 грн.

Свинина шашлик (1 кг) також показала тенденцію до підвищення: середня вартість зросла з 299,04 до 301,35 грн., що на 12,50 грн більше. Найдорожчий продукт у Metro — 327,50 грн., найдешевший — у Auchan, 279,90 грн.

Аналітики наголошують, що подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане з коливанням курсу валют, транспортними витратами та зміною вартості сировини. Сезонні фактори та обмежена пропозиція деяких товарів також вплинули на цінові показники.

Споживачам радять уважно порівнювати ціни у різних мережах, скористатися акційними пропозиціями та планувати покупки заздалегідь. Зокрема, товари довготривалого зберігання можна купувати великими обсягами, щоб зафіксувати нижчу ціну та зменшити витрати сімейного бюджету.

