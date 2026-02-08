Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 9 по 15 лютого будуть введены через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на тиждень з 9 по 15 лютого.

09.02.2026 з 9:00 до 15:00 електрики не буде в населеному пункті Косвіка через плановий ремонт. Знеструмлення будуть в частині будинків на вулицях:

Вишнева, Діброви, Дружня, Зарічна, Захисників України, Культури, Лугова, Луговий пров., Миру пров., Миру, Млинова, Молодіжна, Незалежності, Нова, Першотравнева, Покровська, Садовий, Світанкова, Степова, Центральна, Шевченка.

10.02.2026 з 9:00 до 17:00 години додаткові графіки будуть діяти в населеному пункті Підгайці в низці будинків на вулицях:

Підгайці, Весела, Київська, Ливарна, Молодіжна, Монтажна.

11.02.2026 з 9:00 до 17:00 години знеструмлення триватимуть в селі Щасливе. Електрику вимкнуть в частині будинків, що розташовані на вулицях:

Миру, Незалежна, Польова, Хлібодарна.

13.02.2026 з 9:00 до 17:00 години обмеження вводяться в населеному пункті Аджамка. Триватимуть відключення світла в деяких будинках за адресами:

Героїв України, Кар'єрна, Кримська, Ставкова, Фестивальна, Нововолодимирівка, Героїв України.

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

