Энергетики «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, через низ введены графики отключения света в Виннице на неделю с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Виннице на неделю с 9 по 15 февраля охватят часть города, ведь в эти дни запланированы масштабные работы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики «Вінницяобленерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 9 по 15 февраля.

10.02.2026 года электричество будут выключать с 10 до 16:30 по адресам:

Вынныченка: 7, 28, 28/1, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 42;

Замостянська: 2;

Острозького: 40, 44, 46, 47, 48, 50, 59;

переулок Брацлавськый: 47.

11.02.2026 обесточения будут продолжаться с 9 до 16 часов. Ограничения коснутся следующих улиц:

бульвар Ивана Светлычного: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15А, 17, 19, 21, 21/23;

Евгена Гуцало: 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Ивана Светлычного: 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22;

Олексия Зиновьева: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А 2 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37;

переулок Евгена Гуцала: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

Новикова: 20А.

13.02.2026 года ограничат электричество с 9 до 15 часов из-за плановых и профилактических работ. Выключат электричество на ряде улиц:

Бухмы: 96, 98, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 124, 124A, 124B, 126, 126/2, 126A, 128, 139, 143, 145;

Дача Вишневый Сад: 5;

Джеймса Мейса: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49;

Ивана Пулюя: 2, 2В, 2Д;

Кооператывна: 23А, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50А, 55В, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Омельяна Гребця: 4, 5, 6;

переулок Джеймса Мейса: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 30, 31;

проезд 1-й Ивана Пулюя: 8.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

