Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, через низ введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять частину міста, адже в ці дні заплановані масштабні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 9 по 15 лютого.

10.02.2026 року електрику вимикатимуть з 10 до 16:30 години за адресами:

Винниченка: 7, 28, 28/1, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 42;

Замостянська: 2;

Острозького: 40, 44, 46, 47, 48, 50, 59;

провулок Брацлавський: 47.

11.02.2026 року знеструмлення триватимуть з 9 до 16 години. Обмеження торкнуться наступних вулиць:

бульвар Івана Світличного: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15А, 17, 19, 21, 21/23;

Євгена Гуцала: 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Івана Світличного: 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22;

Олексія Зінов'єва: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37;

провулок Євгена Гуцала: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

Новікова: 20А.

13.02.2026 року обмежать електрику з 9 до 15 години через планові та профілактичні роботи. Вимкнуть електрику на низці вулиць:

Бучми: 96, 98, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 116, 120, 124, 124А, 124Б, 126, 126/2, 126А, 128, 139, 143, 145;

Дача Вишневий Сад: 5;

Джеймса Мейса: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49;

Івана Пулюя: 2, 2В, 2Д;

Кооперативна: 23А, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50А, 55В, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Омеляна Грабця: 4, 5, 6;

провулок Джеймса Мейса: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

проїзд 1-й Івана Пулюя: 8.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

