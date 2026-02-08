Украинцам показали дополнительные графики отключения света в Ровенской области, которые будут действовать неделю с 9 по 15 февраля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».
Обнародован детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на неделю с 9 по 15 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.
09.02.2026-10.02.2026 обесточения продлятся с 9 до 17 часов. В селе Сухивцы они охватят следующие улицы:
- Вышнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Волынська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- Грушевського — 1, 2
- Друга Лисова — 2
- Замкова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38
- Клубна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
- Лмсова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18
- Польова — 1, 2, 4, 5
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
- Сонячна — 4, 6, 7А, 10, 13, 15, 22, 23, 25, 34, 46, 48, 56, 60, 72, 73, 89, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 133, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 177, 182, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 217, 222, 225, 228
- Тракторна — 3
- Хутир Юзепы — 2, 5, 6, 7, 7А, 8
- Шевченка — 4, 5.
09.02.2026-13.02.2026 ограничения вводятся в селе Линчын с 9 до 17 часов. Обесточат следующие улицы:
- Будивельныкив — 4, 4А, 6, 6А, 6/36
- Героив Україны — 10, 24, 28
- С. Коваля — 1, 3, 5, 9, 11
11.02.2026-12.02.2026 отключения будут продолжаться с 9 до 17 часов. Они охватят населенный пункт Шпанив по адресам:
- Била — 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- Гайова — 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35
- Гайовый — 2, 4, 6, 8, 10
- Княгыни Ольгы — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Короленка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15
- Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Польова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Робитныча
- Сагайдачного — 20
- Сагайдачного/Весняна — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18
- Фруктова — 2
- Центральна — 14, 16, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40
15.02.2026 года графики отключения света продлятся в городе Березне с 9 до 17 часов. Они охватят дома по адресам:
- Лисна - 8, 10, 29
- Молодижна - 3, 5, 5А, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27
- Незалежности - 20, 54
- Тыха — 8
- Шевченко - 1, 1А, 2, 3, 4, 5
«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.
