Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Киеве предусматривает контрастные условия от морозных ночей до относительно теплых дней, сообщает Politeka

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Киеве предоставили на сайте sinoptik.ua.

9.02 будет морозная ночь, столбик термометра опустится до -12°, днем ​​он поднимется до -9°, однако будет ощущаться более сильный холод. В столице утренние тучи постепенно рассеются и небо во второй половине дня будет ясным.

10:02 будет холодное утро, температура опустится до -17°, а днем ​​- поднимется до -9°. Небо будет ясным большую часть дня, только к вечеру ожидается облачность. Осадков не будет, и ветер остается слабым в течение дня.

11.01 облачность увеличится, ночная температура поднимется до -8°, днем ​​будет -1°, а к вечеру возможен мелкий дождь со снегом. Ветер будет умеренным, что будет усиливать чувство холода.

12:02 в столице ожидается пасмурное небо в течение всего дня, ночная температура +1°, днем ​​+2°, с утра возможен мелкий снег, который должен закончиться к середине дня, дальнейших осадков не предполагается.

13:02 также будет облачным днем, утренний мелкий снег прекратится до обеда, а вечером возможен мелкий дождь. Дневная температура поднимется до +3°, что свидетельствует о незначительном потеплении по сравнению с предыдущими днями.

14:02 солнце будет редко появляться из-за облаков, ночная температура +2°, дневная +1°, утром еще возможен мелкий снег, который должен прекратиться к середине дня. Ветер будет оставаться слабым, а облачность будет держаться до вечера.

15 февраля будет преобладать облачность, но без осадков. Ночная температура будет на уровне -3°, дневная – поднимется до +1°, ветер останется слабым.

