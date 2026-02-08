Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Києві допоможе містянам заздалегідь підготуватися до змін температури.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Києві передбачає контрастні умови від морозних ночей до відносно теплих днів, повідомляє Politeka

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Києві надали на сайті sinoptik.ua.

9.02 буде морозна ніч, стовпчик термометра опуститься до -12°, вдень він підніметься до -9°, проте відчуватиметься сильніший холод. У столиці ранкові хмари поступово розсіються, і небо в другій половині дня буде ясним.

10.02 буде холодний ранок, температура опуститься до -17°, а вдень - підніметься до -9°. Небо буде ясним більшу частину дня, тільки ввечері очікується хмарність. Опадів не буде, і вітер залишатиметься слабким протягом дня.

11.01 хмарність збільшиться, нічна температура підніметься до -8°, вдень буде -1°, а ближче до вечора можливий дрібний дощ зі снігом. Вітер буде помірним, що посилюватиме відчуття холоду.

12.02 у столиці очікується похмуре небо протягом усього дня, нічна температура +1°, вдень +2°, з ранку можливий дрібний сніг, який повинен закінчитися до середини дня, подальших опадів не передбачається.

13.02 також буде хмарним днем, ранковий дрібний сніг припиниться до обіду, а ввечері можливий дрібний дощ. Денна температура підніметься до +3°, що свідчить про незначне потепління у порівнянні з попередніми днями.

14.02 сонце буде рідко з’являтися з-за хмар, нічна температура +2°, денна +1°, вранці ще можливий дрібний сніг, який повинен припинитися до середини дня. Вітер залишатиметься слабким, а загальна хмарність триматиметься до вечора.

15 лютого буде переважати хмарність, але без опадів. Нічна температура буде на рівні -3°, денна - підніметься до +1°, вітер залишиться слабким.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Києві допоможе уникнути неприємних природних сюрпризів.

