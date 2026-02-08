Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Виннице поможет местным подготовиться к природным сюрпризам.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Виннице предусматривает типичную для зимы атмосферу с резкими колебаниями температуры, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Виннице обнародовали на сайте sinoptik.ua.

9 февраля, принесет пасмурную ночь и утро с температурами от -15 до -11, дневная температура останется около -11, ветер будет умеренным. В течение дня небо прояснится, осадков не будет.

10 февраля в городе небо будет ясным, дневная температура поднимется до -6°, ветер останется умеренным, а к вечеру небо затянется облаками, но без осадков.

11 февраля облачность сохраняется целый день, ночная температура достигнет -4°, дневная +2°, ветер немного усилится, осадков не ожидается.

12 февраля атмосфера на улице будет оставаться пасмурной, ночная температура -1°, дневная +2°, ветер слабый, осадков не ожидается.

13 февраля небо в городе будет сплошным облачным в течение всего дня, температура будет колебаться от -1 до +2°, ветер останется умеренным, осадки не ожидаются.

14 февраля небо будет оставаться пасмурным весь день, ночная температура -1°, днем ​​0°, ветер слабый, возможен мелкий снег ночью, днем ​​осадков не будет.

15 февраля будет пасмурный день с температурами от -6° до -2°, ветер будет умеренным, большую часть дня осадков не предвидится, лишь к вечеру возможен мелкий снег.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Виннице позволяет жителям заранее планировать свои дела с учетом природных капризов. В целом синоптики говорят, что такие показатели очень типичны и привычны для последнего месяца зимы.

