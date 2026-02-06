В Виннице ввели Новую систему оплаты за проезд, которая предусматривает использование QR-кодов для большего удобства пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает внедрение цветных QR-кодов по всему общественному транспорту города, сообщает Politeka.

В частности, в Винницкой транспортной компании отмечают, что новые наклейки разработаны отдельно для клиентов ПриватБанка и monobank, при этом оплатить проезд можно картой любого банка.

QR-коды ПриватБанка имеют желтый оттенок, а monobank – розовый. Постепенно они будут размещены по всем автобусам, троллейбусам и маршруткам, чтобы пассажиры могли удобно оплачивать билеты.

Для использования новой системы оплаты за проезд в Виннице через приложение «Приват24» необходимо отсканировать QR-код, выбрать количество билетов и карточку, а затем нажать «Купить».

После этого билет автоматически сохраняется в разделе «Еще — Транспорт — Городской транспорт». Если пассажир использует без приложения камеру смартфона, QR открывает страницу в браузере.

Там можно выбрать «Проезд», количество билетов и оплатить через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. После расчета открывается электронный билет с таймером действия 60 минут, привязанный к конкретному транспорту и его бортовому номеру.

Клиенты monobank могут воспользоваться новой системой оплаты за проезд в Виннице. Для этого достаточно отсканировать QR-код и нажать «Подтвердить». Билет открывается в браузере со всеми данными и QR-кодом для проверки кондуктором.

Если пользователь отсканирует QR камерой смартфона, он может выбрать количество билетов и способ расчета: monobank, Google Pay, Apple Pay или карту.

