Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Вінниці допоможе місцевим підготуватися до природних сюрпризів.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Вінниці передбачає типову для зими атмосферу із дещо різкими коливаннями температури, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Вінниці оприлюднили на сайті sinoptik.ua.

9 лютого, принесе похмуру ніч і ранок із температурами від -15° до -11°, денна температура залишиться близько -11°, вітер буде помірним. Протягом дня небо поступово проясниться, опадів не буде.

10 лютого у місті небо зранку буде ясним, денна температура підніметься до -6°, вітер залишиться помірним, а до вечора небо затягнеться хмарами, але без опадів.

11 лютого хмарність зберігатиметься цілий день, нічна температура сягне -4°, денна +2°, вітер трохи посилиться, опадів не очікується.

12 лютого атмосфера на вулиці залишатиметься похмурою, нічна температура -1°, денна +2°, вітер слабкий, опадів не передбачається.

13 лютого небо у місті буде суцільно хмарним протягом усього дня, температура коливатиметься від -1° до +2°, вітер залишиться помірним, опади не очікуються.

14 лютого небо буде залишатися похмурим увесь день, нічна температура -1°, денна 0°, вітер слабкий, можливий дрібний сніг уночі, вдень опадів не буде.

15 лютого буде похмурий день із температурами від -6° до -2°, вітер буде помірним, більшу частину дня опадів не передбачається, лише ввечері ймовірний дрібний сніг.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Вінниці дозволяє жителям заздалегідь планувати свої справи з урахуванням природних примх. Загалом, синоптики кажуть, що такі показники дуже типові і звичні для останнього місяця зими.

