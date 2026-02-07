Новый график движения поездов в Сумской области предусматривает изменение времени отправления и прибытия.

Новый график движения поездов в Сумской области вступает в силу 7 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет пресс-служба «Укрзализныци».

С этой даты два поезда, включая маршрут «Харьков–Ужгород–Харьков», временно прекращают курсирование через Сумский регион.

По информации компании, поезда №113/114 и №45/46 продолжат движение, однако их маршрут изменен - ​​они будут проходить через Полтаву, а остановки в Сумах, Ворожбе и некоторых других городах отменены.

Причиной корректировки стало постоянное нарушение безопасности на железнодорожной сети из-за атак на инфраструктуру. Соответственно, пассажирам советуют заблаговременно проверять расписание и планировать поездки.

Укрзализныця призывает пользователей обращать внимание на официальные источники и обновления в мобильном приложении или на сайте во избежание недоразумений. Новый график движения поездов в Сумской области предусматривает также изменение времени отправления и прибытия, поэтому важно уточнять актуальные данные перед посадкой.

Пассажирам советуют планировать поездки заранее, учитывая новые маршруты и возможные задержки, а также следить за сообщениями о возобновлении курсирования упраздненных поездов.

Кроме того, в Сумской области также сообщали об изменениях, касающихся Кролевца и Фастова.

Теперь №896/895 будет курсировать между Кролевцем и Фастовом, а в Шостку пассажиров будут доставлять автобусами, что позволяет избежать возможных рисков во время прямого железнодорожного движения в опасных зонах.

Такая схема "поезд плюс автобус" призвана поддержать регулярность перевозок и обеспечить безопасность пассажиров в сложных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: с чем возникли серьезные проблемы в магазинах.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Сумской области: какие рейсы изменили маршрут.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.