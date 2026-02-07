Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає також зміни часу відправлення та прибуття.

Новий графік руху поїздів у Сумській області набирає чинності з 7 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає пресслужба «Укрзалізниці».

З цієї дати два потяги, включно з маршрутом «Харків–Ужгород–Харків», тимчасово припиняють курсування через Сумський регіон.

За інформацією компанії, потяги №113/114 та №45/46 продовжать рух, проте їхній маршрут змінено — вони проходитимуть через Полтаву, а зупинки у Сумах, Ворожбі та деяких інших містах скасовані.

Причиною коригування стало постійне порушення безпеки на залізничній мережі через атаки на інфраструктуру. Відповідно, пасажирам радять завчасно перевіряти розклад і планувати подорожі.

Укрзалізниця закликає користувачів звертати увагу на офіційні джерела та оновлення в мобільному застосунку або на сайті, щоб уникнути непорозумінь. Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає також зміни часу відправлення та прибуття, тому важливо уточнювати актуальні дані перед посадкою.

Пасажирам радять планувати поїздки заздалегідь, враховуючи нові маршрути та можливі затримки, а також стежити за повідомленнями про відновлення курсування скасованих потягів.

Крім того, на Сумщині також повідомляли про зміни, які стосуються Кролевця та Фастова.

Відтепер №896/895 курсуватиме між Кролевцем та Фастовом, а до Шостки пасажирів доставлятимуть автобусами, що дозволяє уникнути можливих ризиків під час прямого залізничного руху в небезпечних зонах.

Така схема "поїзд плюс автобус" покликана підтримати регулярність перевезень та гарантувати безпеку пасажирів у складних умовах.

