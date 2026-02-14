Жители Бучи и пригородов будут платить за поездку в столицу больше из-за подорожания проезда в Киевской области, передает Politeka.

Об этом сообщили частные перевозчики, обслуживающие маршрут Киев-Буча, объясняя повышением роста расходов на горючее и техническое обслуживание транспорта.

Новые тарифы уже вступили в силу с 1 февраля 2026 года. Проезд на пригородном маршруте №423, который обслуживает Бучу, теперь стоит 70 гривен. Ранее билет составлял около 50–60 гривен, а местные власти пока не анонсировали официальные компенсации или регулирование цен.

Частные перевозчики объясняют повышением увеличения расходов на топливо, обслуживание автобусов и оплату труда водителей. По их словам, предварительный тариф не покрывал фактических расходов на перевозку пассажиров.

Один из водителей маршрута №423 рассказал, что количество пассажиров значительно уменьшилось. «Раньше здесь у вокзала я минимум пятерых брал, а теперь если двое – то хорошо. Все из-за роста курса доллара. Я предлагал еще на Миллениум заезжать (ЖК Миллениум Парк – ред.), чтобы больше людей было», – отметил он корреспонденту.

Пассажиры жалуются, что автобусы часто курсируют не по расписанию: вместо 40 минут дорога в Киев занимает около часа. Такие изменения создают дополнительные неудобства жителям пригорода, которые ежедневно ездят на работу или обучение, ведь даже небольшое подорожание билета вместе с задержками ощутимо увеличивает ежемесячные расходы и время в пути.

Маршрут Киев-Буча является одним из самых загруженных в пригороде столицы. Ежедневно им пользуются жители Бучи, Ирпеня, Гостомеля и близлежащих населённых пунктов. В последний раз значительное повышение стоимости билета произошло с 40 гривен после деоккупации до 60 гривен.

Повышение тарифа происходит на фоне всеобщего роста расходов на междугородние перевозки в Киевской области. Пассажиры активно обсуждают новые тарифы в соцсетях и на общественных форумах, отмечая, что подорожание проезда в Киевской области оказывает существенное влияние на их семейный бюджет.

Водители и перевозчики призывают учитывать новые тарифы при планировании ежедневных поездок. В то же время, местные власти рассматривают возможность внедрения программ компенсации или скидок для постоянных пассажиров, чтобы смягчить последствия повышения цен.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: государство запустило новый формат поддержки.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве: по какому адресу обращаться.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области: кто имеет право на ее получение.