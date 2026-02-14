Мешканці Бучі та передмість платитимуть за поїздку до столиці більше через подорожчання проїзду в Київській області, передає Politeka.

Про це повідомили приватні перевізники, які обслуговують маршрут Київ—Буча, пояснюючи підвищення зростанням витрат на пальне та технічне обслуговування транспорту.

Нові тарифи вже набрали чинності з 1 лютого 2026 року. Проїзд на приміському маршруті №423, що обслуговує Бучу, тепер коштує 70 гривень. Раніше квиток становив близько 50–60 гривень, а місцева влада поки не анонсувала офіційних компенсацій або регулювання цін.

Приватні перевізники пояснюють підвищення збільшенням витрат на пальне, обслуговування автобусів та оплату праці водіїв. За їхніми словами, попередній тариф не покривав фактичних витрат на перевезення пасажирів.

Один із водіїв маршруту №423 розповів, що кількість пасажирів значно зменшилася. «Раніше тут біля вокзалу я мінімум п’ятьох брав, а тепер якщо двоє – то добре. Все через зростання курсу долара. Я пропонував ще на Мілєніум заїжджати (ЖК Міленіум Парк – ред.), аби більше людей було», – зазначив він кореспонденту.

Пасажири скаржаться, що автобуси часто курсують не за розкладом: замість 40 хвилин дорога до Києва займає близько години. Такі зміни створюють додаткові незручності для жителів передмістя, які щодня їздять на роботу чи навчання, адже навіть невелике подорожчання квитка разом із затримками відчутно збільшує щомісячні витрати та час у дорозі.

Маршрут Київ—Буча є одним із найзавантаженіших у передмісті столиці. Щодня ним користуються жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та прилеглих населених пунктів. Востаннє значне підвищення вартості квитка відбулося з 40 гривень після деокупації до 60 гривень.

Підвищення тарифу відбувається на тлі загального зростання витрат на міжміські перевезення у Київській області. Пасажири активно обговорюють нові тарифи у соцмережах та на громадських форумах, зазначаючи, що подорожчання проїзду в Київській області суттєво впливає на їхній сімейний бюджет.

Водії та перевізники закликають жителів враховувати нові тарифи при плануванні щоденних поїздок. Водночас місцева влада розглядає можливість запровадження програм компенсації або знижок для постійних пасажирів, щоб пом’якшити наслідки підвищення цін.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: держава запустила новий формат підтримки.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві: за якою адресою звертатися.