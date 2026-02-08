Энергетики предупредили жителей Полтавской области о новых локальных графиках отключения света на понедельник, 9 февраля 2026 года.

Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в Полтавской области на 9 февраля 2026 года на время проведения плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, локальные графики отключения света 9 февраля коснутся Чернухинского поселкового территориального общества Полтавской области. По данным облэнерго, там примерно с 9:00 до 15:00 будут обесточения в таких населенных пунктах:

Чернухи (некоторые дома по ул. Коцюбинского, Масленникова, Богдана Вязовского, Независимости, Майская, Грушки, Центральная, Согласия, Казацкая, Спортивная, Победы, пер. Согласия, Малый-1, Малый-2);

Голявое (Горянская, Угловая, Лесная, Молодежная, Степная, Центральная, пер. Полевой, Садовый);

Харсики (Гоголя, Казацкая, Победы, Петренко, Полковника Харсики, Сковороды, Шевченко, Гудымовка);

частично Кизливка, Липовое, Пацалы.

Также дополнительные графики отключения света в понедельник, 9 февраля 2026 года, в области будут применяться в пределах Нехворощанского территориального общества, сообщает Politeka.

С 8 до 16 часов без электроснабжения останутся жители с. Андреевка по улицам Заречная и Центральная, а с 8 до 17 – Ливенское (Вишневая, Калиновая, Котляревского, Луговая, Степная, Первого Мая) и Нехвороща (Полтавская, Садовая, Столяров, переулки Балковский, Глиняный, Родниковый).

