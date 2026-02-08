Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в Полтавській області на 9 лютого 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.
Зокрема локальні графіки відключення світла 9 лютого торкнуться Чорнухинської селищної територіальної громади Полтавської області. За даними обленерго, там приблизно з 9:00 до 15:00 відбуватимуться знеструмлення в таких населених пунктах:
- Чорнухи (деякі будинки по вул. Коцюбинського, Масленнікова, Богдана Вʼязовського, Незалежності, Травнева, Грушки, Центральна, Злагоди, Козацька, Спортивна, Перемоги, пров. Злагоди, Малий-1, Малий-2);
- Галяве (Горянська, Кутова, Лісна, Молодіжна, Степна, Центральна, пров. Польовий, Садовий);
- Харсіки (Гоголя, Козацька, Перемоги, Петренка, Полковника Харсіки, Сковороди, Шевченка, Гудимівка);
- частково Кізлівка, Липове, Пацали.
Також додаткові графіки відключення світла в понеділок, 9 лютого 2026 року, в області будуть застосовувати в межах Нехворощанської територіальної громади, повідомляє Politeka.
З 8 до 16 години без електропостачання залишаться мешканці с. Андріївка по вулицях Зарічна та Центральна, а з 8 до 17 – Лівенське (Вишнева, Калинова, Котляревського, Лугова, Степова, Першого Травня) та Нехвороща (Полтавська, Садова, Столярів, провулки Балківський, Глиняний, Джерельний).
