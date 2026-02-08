Енергетики попередили мешканців Полтавської області про нові локальні графіки відключення світла на понеділок, 9 лютого 2026 року.

Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в Полтавській області на 9 лютого 2026 року на час проведення планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема локальні графіки відключення світла 9 лютого торкнуться Чорнухинської селищної територіальної громади Полтавської області. За даними обленерго, там приблизно з 9:00 до 15:00 відбуватимуться знеструмлення в таких населених пунктах:

Чорнухи (деякі будинки по вул. Коцюбинського, Масленнікова, Богдана Вʼязовського, Незалежності, Травнева, Грушки, Центральна, Злагоди, Козацька, Спортивна, Перемоги, пров. Злагоди, Малий-1, Малий-2);

Галяве (Горянська, Кутова, Лісна, Молодіжна, Степна, Центральна, пров. Польовий, Садовий);

Харсіки (Гоголя, Козацька, Перемоги, Петренка, Полковника Харсіки, Сковороди, Шевченка, Гудимівка);

частково Кізлівка, Липове, Пацали.

Також додаткові графіки відключення світла в понеділок, 9 лютого 2026 року, в області будуть застосовувати в межах Нехворощанської територіальної громади, повідомляє Politeka.

З 8 до 16 години без електропостачання залишаться мешканці с. Андріївка по вулицях Зарічна та Центральна, а з 8 до 17 – Лівенське (Вишнева, Калинова, Котляревського, Лугова, Степова, Першого Травня) та Нехвороща (Полтавська, Садова, Столярів, провулки Балківський, Глиняний, Джерельний).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.