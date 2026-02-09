График отключения воды с 11 по 13 февраля в Чернигове охватывает несколько районов города из-за аварийно-ремонтных работ и порывов водопроводов.

График отключения воды с 11 по 13 февраля в Чернигове предусматривает временное прекращение водоснабжения на отдельных улицах и жилых домах, сообщает Politeka.

График отключения воды с 11 по 13 февраля в Чернигове был опубликован в официальном Телеграмм-канале КП "Черниговводоканал".

В частности, из-за порыва водопровода диаметром 150 мм на улице Олегово Поле, 5 без поставки остались частные дома на таких улицах:

Олегово Поле №1–11, 12а, 13, Остапа Вереса №1/2 и Алексея Бакуринского №39–65, а также ДУЗ №51 и спорткомплекс «Аква спорт сити» на проспекте Победы, 34. Ориентировочное восстановление водоснабжения планируется к 20.00 12 февраля 2026 года.

Кроме того, на улице Шевченко, 162, корпус 2, водоснабжение перекрыли с 06:00 6 февраля из-за порыва водопровода Ду = 50 мм, а аварийно-ремонтные работы будут продолжаться ориентировочно до 13 февраля.

Также в рамках графика отключения воды с 11 по 13 февраля в Чернигове предусмотрены ремонтно-монтажные работы на водомерных узлах жилых домов по улице Соборности, 12 (7 подъезд, кв. 69-136) 12 февраля с 08:00 до 17:00.

А также будет проходить замена общедомового прибора учета на улице Мстиславская, 38А 11 февраля в тот же временной промежуток.

КП "Черниговводоканал" призывает жителей учесть эти ограничения и заранее произвести запас питьевой жидкости. Все справки можно получить по телефону: 0800 50 50 51.

Кроме того, компания приносит извинения за временные неудобства и уверяет, что работает над скорейшим восстановлением водоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: новые цены уже начали действовать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены начали действовать.

Как сообщала Politeka, График отключения воды на февраль в Чернигове: точные даты и адреса, где будут действовать ограничения.