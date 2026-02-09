Графік відключення води з 11 по 13 лютого у Чернігові охоплює кілька районів міста через аварійно-ремонтні роботи та пориви водопроводів.

Графік відключення води з 11 по 13 лютого у Чернігові передбачає тимчасове припинення водопостачання на окремих вулицях і в житлових будинках, повідомляє Politeka.

Графік відключення води з 11 по 13 лютого у Чернігові опублікували в офіційному Телеграм-каналі КП "Чернігівводоканал".

Зокрема, через порив водопроводу діаметром 150 мм на вулиці Олегове Поле, 5 без постачання залишилися приватні будинки на таких вулицях:

Олегове Поле №1–11, 12а, 13, Остапа Вереса №1/2 та Олексія Бакуринського №39–65, а також ДНЗ №51 і спорткомплекс «Аква спорт сіті» на проспекті Перемоги, 34. Орієнтовне відновлення водопостачання планується до 20:00 12 лютого 2026 року.

Окрім цього, на вулиці Шевченка, 162, корпус 2, водопостачання перекрили з 06:00 6 лютого через порив водопроводу Ду = 50 мм, а аварійно-ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 13 лютого.

Також у рамках графіка відключення води з 11 по 13 лютого у Чернігові передбачені ремонтно-монтажні роботи на водомірних вузлах житлових будинків на вулиці Соборності, 12 (7 під’їзд, кв. 69-136) 12 лютого з 08:00 до 17:00.

А також буде проходити заміна загальнобудинкового приладу обліку на вулиці Мстиславська, 38А 11 лютого в той самий часовий проміжок.

КП "Чернігівводоканал" закликає мешканців врахувати ці обмеження і заздалегідь зробити запас питної рідини. Усі довідки можна отримати за телефоном 0800 50 50 51.

Крім того, компанія просить вибачення за тимчасові незручності і запевняє, що працює над якнайшвидшим відновленням водопостачання.

