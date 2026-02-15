Подорожание проезда в Ивано-Франковской области на пригородных маршрутах остается вопросом, который оказывает непосредственное влияние на жителей.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области зафиксировано на пригородных автобусных маршрутах Калушской общины с февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Об изменении стоимости сообщили пассажиры, ежедневно пользующиеся сообщением между селами общины и Калушем. В частности, еще неделю назад поездка из Голыни в город стоила 37 гривен, сейчас цена выросла до 41 гривны.

По данным местного издания «Окна», перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты общего пользования, заблаговременно проинформировали органы местного самоуправления о намерении изменить тариф. В обращениях они отметили убыточность таких перевозок и необходимость корректировки стоимости.

Фактическое повышение вступило в силу с 8 февраля. В среднем рост составил около 10 процентов. Это первое изменение цен на пригородное сообщение к селам Калушской общины в 2026 году, хотя от предварительной корректировки не прошло и шести месяцев.

В прошлом году тарифы пересматривались дважды — в апреле и сентябре, начиная с 20 числа. В обоих случаях увеличение также составляло около 10 процентов.

В отличие от городских автобусных направлений, где размер платы устанавливает исполнительный комитет, на пригородных маршрутах решение об изменении стоимости перевозок принимают сами перевозчики.

В то же время условиями договоров, заключенных с местными властями, предусмотрена обязанность сообщать об изменении тарифов не позднее чем за 20 рабочих дней до их введения. Именно такая процедура, по информации источников, была соблюдена и в этот раз.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области на пригородных маршрутах остается вопросом, который оказывает непосредственное влияние на жителей окрестных сел и регулярных пассажиров.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.