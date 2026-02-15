Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області на приміських маршрутах залишається питанням, яке безпосередньо впливає на мешканців.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області зафіксували на приміських автобусних маршрутах Калуської громади з лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Про зміну вартості повідомили пасажири, які щодня користуються сполученням між селами громади та Калушем. Зокрема, ще тиждень тому поїздка з Голиня до міста коштувала 37 гривень, нині ціна зросла до 41 гривні.

За даними місцевого видання «Вікна», перевізники, що обслуговують приміські маршрути загального користування, завчасно поінформували органи місцевого самоврядування про намір змінити тариф. У зверненнях вони зазначили збитковість таких перевезень та необхідність коригування вартості.

Фактичне підвищення набуло чинності з 8 лютого. У середньому ріст склав близько 10 відсотків. Це перша зміна цін на приміське сполучення до сіл Калуської громади у 2026 році, хоча від попереднього коригування не минуло й шести місяців.

Минулого року тарифи переглядали двічі — у квітні та у вересні, починаючи з 20 числа. В обох випадках збільшення також становило приблизно 10 відсотків.

На відміну від міських автобусних напрямків, де розмір плати встановлює виконавчий комітет, на приміських маршрутах рішення щодо зміни вартості перевезень ухвалюють самі компанії-перевізники.

Водночас умовами договорів, укладених із місцевою владою, передбачено обов’язок повідомляти про зміну тарифів не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх запровадження. Саме таку процедуру, за інформацією джерел, було дотримано і цього разу.

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області на приміських маршрутах залишається питанням, яке безпосередньо впливає на мешканців навколишніх сіл та регулярних пасажирів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.