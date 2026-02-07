Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию и прочее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения во всех общинах, обслуживаемых КП «Облводоканал». Новые ставки уже отражены в платежках жителей и введены в соответствии с распоряжением областной военной администрации от 24 декабря 2025 №1306.

Для домохозяйств, не ведущих бизнес, тариф на воду составляет 45,54 грн без НДС и 54,65 грн с налогом. Услуги канализации будут стоить 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с НДС. Коммерческие предприятия будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с налогом.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому новые тарифы на его жителей не распространяются. Для остальных общин повышение направлено на стабильную работу сетей, своевременное обслуживание оборудования и модернизацию систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и техническое обслуживание систем, а также закупкой материалов по бесперебойному обеспечению услуг. Это позволяет поддерживать давление в трубопроводах, избегать аварий и гарантировать надлежащее качество воды.

Специалисты советуют жителям контролировать начисления, проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячный бюджет и оплачивать счета. Такие действия помогают избежать задолженности и штрафов и обеспечивают непрерывную подачу воды и стабильную работу канализационных сетей.

Регулярное соблюдение графика оплаты и экономное использование ресурсов помогает сохранить контроль над платежками и поддерживать эффективность инфраструктуры даже в периоды повышенной нагрузки.

