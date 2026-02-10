Графики плановых отключений электроэнергии в Сумах будут действовать дополнительно 11 февраля.

Графики отключения света в Сумах на 11 февраля продлятся по адресам, где электричества будут проводить профилактические работы, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумах будут действовать 11 февраля. С 8 до 16:30 часов не будет света в домах, находящихся на улицах:

Ярошивська — № 98

Нызивська — № 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76

Оболонська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

пер. Оборонный — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Огарьова — № 13/2, 21

Олега Балацького — № 32/1

Олександра Анищенка — № 3/1, 11, 11/1, 11А, 12, 13

Олександра Коваленка — № 75, 75/1, 81, 83, 85

Олександра Лазаревського — № 1–9, 11–15, 15А, 16–25, 26/1, 27–45

Олександра Олеся — № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 10

Олександры Деревськои — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Олексы Билоуса — № 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6

С 8 до 16 часов также будут продолжаться дополнительные ограничения. Они касаются домов по адресам:

Максыма Сущенка — № 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26

Кармелюка — № 39/2, 40, 41, 42, 43, 44

Богдана Хмельныцького — № 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 27, 29

Мыколы Сумцова — № 18, 18А, 20, 22, 22/1

Богуна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Борыса Антоненка-Давыдовыча — № 1, 2, 2/1, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Борова — № 1–56, 56/1, 58, 60, 62

Кнышивськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12, 14

Надярна — № 46/3, 46/4

Нызивська — № 24

Ныжньосыроватська — № 65

Ковалевськый — № 18

Козацькый — № 3, 8, 12, 13Z, 18, 21, 21/23, 21А, 24, 25

Ботанична — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

