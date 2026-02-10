Графики отключения света в Полтавской области будут продолжаться в части населенных пунктов из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
В связи с проведением работ в сетях Чернухинского территориального общества возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), не будет электричества с 9 до 15 часов в населенном пункте Городыще. Обесточат часть домов на улицах:
- Гончаривська (б. 29),
- Мыру (б. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20),
- Хытрый Хутир (б. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30а
С 8 до 16 выключения будут действовать в Одесской общине. Однако обесточат лишь некоторые дома по следующим адресам:
с. Гунькы улицы:
- Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;
- Лисова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;
- Лугова — № 7;
- Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;
- пров. Луговый — № 1, 2, 3, 5, 7;
- Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;
- Козацька — № 2, 4, 13;
- Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11;
- Камяна — № 2, 8;
- пров. Камянськый — № 1, 6
с. Демыдивка улицы:
- Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;
- Украинськои Перемогы — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;
- Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108;
- Героив ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;
- Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;
- Садова — № 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
с. Запсилля улицы:
- Молодижна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- Героив Украины — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17;
- Грузынська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- Ивана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
- Кленова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41;
- пров. Медовый — № 6, 7;
- пров. Мыру — № 1, 3;
- Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12;
- тупык Пищаный — № 1, 3, 4;
- Свитанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- Степова — № 3, 4, 5, 6, 7;
- пров. Степовый — № 1, 9;
- Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- Теплычна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132;
- Шкильна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9
Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.
