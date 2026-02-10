В связи с проведением работ в сетях региона вводятся графики отключения света в Полтавской области на 11 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области будут продолжаться в части населенных пунктов из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях Чернухинского территориального общества возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), не будет электричества с 9 до 15 часов в населенном пункте Городыще. Обесточат часть домов на улицах:

Гончаривська (б. 29),

Мыру (б. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20),

Хытрый Хутир (б. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30а

С 8 до 16 выключения будут действовать в Одесской общине. Однако обесточат лишь некоторые дома по следующим адресам:

с. Гунькы улицы:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;

Лисова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;

Лугова — № 7;

Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;

пров. Луговый — № 1, 2, 3, 5, 7;

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;

Козацька — № 2, 4, 13;

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11;

Камяна — № 2, 8;

пров. Камянськый — № 1, 6

с. Демыдивка улицы:

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;

Украинськои Перемогы — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108;

Героив ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;

Садова — № 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

с. Запсилля улицы:

Молодижна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Героив Украины — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17;

Грузынська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Ивана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Кленова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41;

пров. Медовый — № 6, 7;

пров. Мыру — № 1, 3;

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12;

тупык Пищаный — № 1, 3, 4;

Свитанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Степова — № 3, 4, 5, 6, 7;

пров. Степовый — № 1, 9;

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Теплычна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132;

Шкильна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

