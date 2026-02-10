У зв'язку із проведенням робіт у мережах регіону, вводяться графіки відключення світла у Полтавській області на 11 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області триватимуть у частині населених пунктів через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах Чорнухинської територіальної громади можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту), не буде електрики з 9 до 15 години у населеному пункті Городище. Знеструмлять частину будинків на вулицях:

Гончарівська (б. 29),

Миру (б. 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20),

Хитрий Хутір (б. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30а)



З 8 до 16 вимкнення будуть діяти в Омельницькій громаді. Проте знеструмлять лише деякі будинки за насутпними адресами:

с. Гуньки вулиці:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;

Лісова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;

Лугова — № 7;

Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;

пров. Луговий — № 1, 2, 3, 5, 7;

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;

Козацька — № 2, 4, 13;

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11;

Кам’яна — № 2, 8;

пров. Кам’янський — № 1, 6

с. Демидівка вулиці:

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;

Української Перемоги — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108;

Героїв ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Вишнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;

Садова — № 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

с. Запсілля вулиці:

Молодіжна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Вишнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Героїв України — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17;

Грузинська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Івана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Кленова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41;

пров. Медовий — № 6, 7;

пров. Миру — № 1, 3;

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12;

тупик Піщаний — № 1, 3, 4;

Світанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Степова — № 3, 4, 5, 6, 7;

пров. Степовий — № 1, 9;

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Теплична — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132;

Шкільна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

