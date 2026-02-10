Графики отключения света в Кировоградской области на 11 февраля продлятся в разные временные промежутки.

Графики отключения света в Кировоградской области будут применяться 11 февраля из-за плановых работ на энергообъектах, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на 11 февраля.

В Олександровском районе будут продолжаться дополнительные отключения с 10 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

с. Веселе улицы:

Молодижна - № 2, 3, 3А, 5, 6, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25;

Набережна - № 1, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22 27, 28, 31, 40;

Садова - № 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 12, 16

с. Красносилля улицы:

Лисова — № 4;

Центральна — № 44, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Шкильна — № 4, 5, 7, 8, 9, 11

с. Олександривка улицы:

Анатолия Касапенка — № 4, 6;

Героив Рятувальныкив — № 37А, 42;

Квиткова — № 30;

Олеся Гончара — № 1, 2, 3;

Добровольцив — № 2, 4, 6;

Незалежности Украины — № 68Б, 70;

Садова — № 1, 1А, 1Б, 4, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24

В Бобринецком районе электричества не будет с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

с. Мюдовка улицы:

Квиткова — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Хутир Надии — № 18

с. Шляхове улицы:

Ставкова — № 1;

Фермерська — № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 43;

Центральна — № 2, 4А, 5А, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 70, 73, 73А, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 94А, 95, 96, 97, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 130, 134, 136

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

