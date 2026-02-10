Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 11 лютого триватимуть в різні часові проміжки.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області застосовуватимуться 11 лютого через планові роботи на енергообєктах, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на 11 лютого.

В Олександрівському районі триватимуть додаткові вимкнення з 10 до 16 години в таких населених пунктах:

с. Веселе вулиці:

Молодіжна — № 2, 3, 3А, 5, 6, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25;

Набережна — № 1, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 40;

Садова — № 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 12, 16

с. Красносілля вулиці:

Лісова — № 4;

Центральна — № 44, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Шкільна — № 4, 5, 7, 8, 9, 11

с. Олександрівка вулиці:

Анатолія Касапенка — № 4, 6;

Героїв Рятувальників — № 37А, 42;

Квіткова — № 30;

Олеся Гончара — № 1, 2, 3;

Добровольців — № 2, 4, 6;

Незалежності України — № 68Б, 70;

Садова — № 1, 1А, 1Б, 4, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24

В Бобринецькому районі електрики не буде з 9 до 15 години в наступних населених пунктах:

с. Мюдівка вулиці:

Квіткова — № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Хутір Надії — № 18

с. Шляхове вулиці:

Ставкова — № 1;

Фермерська — № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 43;

Центральна — № 2, 4А, 5А, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 70, 73, 73А, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 94А, 95, 96, 97, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 130, 134, 136

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

