Правила назначения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области претерпели изменения в 2026 году.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжают предоставляться украинцам, однако начисление выплат претерпело изменения в 2026 году, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В 2026 году размер выплат для ВПЛ в Киевской области установлен следующим образом:

2000 гривен на одного взрослого;

3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь оказывается на каждого члена семьи, который официально зарегистрирован как ВПЛ и внесен в Единую информационную базу. Выплата продолжается сразу на шесть месяцев, однако при условии, что семья отвечает критериям дохода. В 2026 году ориентиром для таких проверок является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Правила назначения выплат претерпели изменения. Предельный доход на одного члена семьи был повышен: если раньше он составлял 9444 гривны, то теперь допустимый показатель вырос до 10380 гривен.

Важный нюанс заключается в том, что при расчетах принимается во внимание не начисленная заработная плата, а фактический зароботок после уплаты налогов. На практике это означает, что реальная сумма, которая учитывается при оценке заробтов, часто значительно ниже, чем официальная зарплата «на бумаге».

Также при определении права на помощь учитывается совокупный доход всей семьи, распределяемый между всеми членами домохозяйства, проживающими вместе, включая детей. Соответственно, чем больше лиц указано в заявлении, тем меньше средний доход в расчете на одного человека, а следовательно — растет вероятность назначения выплат.

Вместе с тем следует помнить: безработные граждане, не состоящие на учете в Центре занятости, не учитываются при определении состава семьи и расчете доходов.

Источник: Напенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: государство запустило новый формат поддержки.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве: по какому адресу обращаться.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области: кто имеет право на ее получение.