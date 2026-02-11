В феврале пассажиры почувствовали подорожание проезда в Ивано-Франковской области, ведь это отразилось на семейных бюджетах.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области затронуло пригородные автобусные маршруты в одной из общин, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области произошло с 8 февраля на пригородных маршрутах Калушской общины. Перевозчики увеличили тариф примерно на 10 процентов.

Такое решение было принято из-за убыточности перевозок и роста затрат на обслуживание рейсов. По информации пассажиров, стоимость поездок в сел общества изменилась уже второй раз за относительно короткий период.

В частности, еще на прошлой неделе проезд из Голыни в Калуш стоил 37 гривен, а после обновления тарифа пассажиры начали платить 41 гривну.

Указывается, что от предыдущего повышения не прошло и полгода, поэтому новые цены вызвали обсуждение среди местных жителей, регулярно пользующихся автобусами для поездок на работу, учебу и дела.

Перевозчики, обслуживающие пригородные автобусные маршруты общего пользования, заранее сообщили городским властям о намерении изменить тариф и объяснили решение экономическими причинами.

Представители компаний обратили внимание на убыточность рейсов и необходимость коррекции стоимости поездок для обеспечения стабильной работы транспорта.

При этом подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало первым в 2026 году именно для пригородных маршрутов Калушской общины, хотя в течение прошлого года тарифы уже пересматривались дважды.

Известно, что в 2025 году цены на перевозку повышали в апреле и сентябре с 20 числа, и каждый раз рост также составлял в среднем около 10 процентов.

