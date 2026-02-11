У лютому пасажири відчули подорожчання проїзду в Івано-Франківській області, адже це відзначилося на сімейних бюджетах.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області торкнулося приміських автобусних маршрутів в одній з громад, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області відбулося з 8 лютого на приміських маршрутах Калуської громади. Перевізники збільшили тариф приблизно на 10 відсотків.

Таке рішення було прийняте через збитковість перевезень та зростання витрат на обслуговування рейсів. За інформацією пасажирів, вартість поїздок до сіл громади змінилася вже вдруге за відносно короткий період.

Зокрема, ще минулого тижня проїзд з Голиня в Калуш коштував 37 гривень, а після оновлення тарифу пасажири почали платити 41 гривню.

Вказується, що від попереднього підвищення не минуло й пів року, тому нові ціни викликали обговорення серед місцевих мешканців, які регулярно користуються автобусами для поїздок на роботу, навчання та у справах.

Пперевізники, які обслуговують приміські автобусні маршрути загального користування, заздалегідь повідомили міську владу про намір змінити тариф та пояснили рішення економічними причинами.

Представники компаній звернули увагу на збитковість рейсів і необхідність коригування вартості поїздок для забезпечення стабільної роботи транспорту.

При цьому, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стало першим у 2026 році саме для приміських маршрутів Калуської громади, хоча протягом минулого року тарифи вже переглядалися двічі.

Відомо, що у 2025 році ціни на перевезення підвищували у квітні та у вересні з 20 числа, і кожного разу зростання також становило в середньому близько 10 відсотків.

